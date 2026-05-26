Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle Kurban Bayramı’nın buruk karşılandığını ifade ederken, İran halkının bu süreci aşacağına inandığını söyledi.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'nın yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgemizdeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladığımızı, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştığımızı, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran Cumhurbaşkanının Kurban Bayramını da tebrik etti.