Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede, Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkiler ile Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Burhanettin Duran’ın paylaşımı şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, birlik, beraberlik, istikrar ve güvenliğine önem verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Suriye’ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti”