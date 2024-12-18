Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayi hamlelerimiz sabotajlara rağmen başarılı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki hedeflerine değinen Erdoğan, ülkenin bilimsel gelişim sürecini değerlendirdi ve bilim insanlarına destek mesajları verdi.

“Başarı, takdirle desteklenmeli”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim insanlarına verilen ödüllerin önemini vurgulayarak, “Takdir edilmeyen her çalışma, asli değerinden bir şey kaybetmese de geniş kitlelere ulaşmakta zorluk yaşar. Teşvik ve destek, her bilimsel çalışmanın başarıya ulaşmasında hayati önem taşır” dedi.

“Özgün projelerle küresel rekabette güçleneceğiz”

Türkiye’nin savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemeleri örnek gösteren Erdoğan, "Togg projemizden 5. nesil savaş uçağımız KAAN’a kadar her alanda eleştirilerle karşılaştık. Ancak başarımızı küçümseyenlere rağmen kararlı duruş sergiledik" ifadelerini kullandı.

Kuantum bilgisayar ve çip üretimi hedefleri

Geçtiğimiz ay Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarının tanıtıldığını hatırlatan Erdoğan, "Kuantum bilgisayar ve çip üretim projelerimizle stratejik bir konuma yükselmek istiyoruz. Kimseye bağımlı olmayan özgün projeler geliştirmek, küresel rekabetin anahtarıdır" dedi.

“Altyapı eksiklerini giderdik”

Erdoğan, üniversite sayısının 76’dan 208’e çıkarıldığını ve teknoparkların hızla artırıldığını belirtti. "Her bölgemizde güçlü araştırma ve geliştirme ekosistemi oluşturduk" diyerek Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanında büyük mesafe kat ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşaknı Erdoğan'ın açıklamalarının devamı ise şöyle:

"Bağımsız Türkiye" vurgusu

* Hedefimiz her alanda bağımsız Türkiye'dir. Başkalarına muhtaç ülke olmaktan çıkıp kendi imkanlarımızı harekete geçirmek istiyoruz. 22 yılda bunun alt yapısını güçlü şekilde oluşturduk. Altyapı eksiklerini gidermek için çalıştık. Üniversite sayısını 76'dan 208'e yükselttik. Sadece belli şehirlerde değil tüm bölgelerimizde güçlü dinamik araştırma geliştirme ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik. Her ilde 130 dene yap teknoloji atölyesi kurduk. İlk ve orta öğrenim müfredatlarına bilgi teknolojileri dersleri koyduk.

* 15 bin 951 projemiz devam ediyor. Toplam 128 milyar dolar tutarında projelere destek sağladık. Bilim insanlarına 35 milyar dolarlık destek sağladık. 9.'u düzenlenen teknofeste 50 kategoride 790 binden fazla takım başvurdu.

* Çocuklarımızı bilim insanı olma ve girişimcilikte geleceğe hazırlıyoruz. Güçlü Türkiye için emin adımlarla ilerliyoruz. Mevzi başarılarla yetinmek istemiyoruz.

* Gelecekte daha iyi seviyelerde olacağız. Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür. Millet olarak ufkumuzu 782 bin km kare ile sınırlandıramayız. Türk milleti mukadderatından kaçamaz saklanamaz. Tarihin millet olarak bize yüklediği misyonu görmek ve buna göre hareket etmek mecburiyetindeyiz. Burunların dibini görmekten aciz olanlar bunu anlamayabilir. Türkiye'nin Libya'da Somali'de ne işi var diyenler bu misyonu idrak edemeyebilir. Türkiye'nin nasıl değişim geçirdiğini bilmeyenler olayların seyrini anlamakta zorlanabilir. Kendilerini safsatalar ile baş başa bırakıyoruz. Milleti ile duygudaşlığını bırakanlara ne anlatsak faydasız. Biz onlarla vakit kaybetmeyeceğiz, hedeflerimize odaklanacağız. Bu kutlu yolculukta sizlerin de üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğinize inanıyorum.

* Gençlerimizi teşvik edip destekleyerek 2053 ve 2071 vizyonumuzun mimarları sizler olacaksınız. Rabbim hepinizin yar ve yardımcısı olsun.