Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayinin yerlilik oranı yüzde 80'in üzerinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

• Fuar kapsamında yapacağınız görüşmelerin ve ortaklıkların şimdiden ülkemiz ve sektörlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aynı şekilde ileri teknolojiye sahip savunma ürünleriyle fuarda boy gösteren firmalarımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada sadece Türk Savunma Sanayinin gelişimine değil bir milletin bağımsız yürüyüşüne şahitlik ediyoruz.

• Mesele ticaretle birlikte kalıcı işbirlikleri geliştirmektir. Türkiye olarak biz buna hazırız ve açığız. Savunma alanı başta olmak üzere IDEF 2025'in yeni işbirliklere kapı aralamasını temenni ediyorum.

"Her gün yeni bir krizden geçiyoruz"

• Güç dengelerinin yeniden belirlendiği, rekabetin giderek kızıştığı bir süreçten geçiyoruz. Her gün yeni bir krizden geçiyoruz. 'Kimin kime gücü yeterse' diye bir düzen oluştu. Etrafımız ateş çemberiyle kuşatıldı derken bunu hamaset olarak söylemiyoruz. Libya'dan Sudan'a Pakistan Afrika'ya nerede bir çatışma varsa ülkemiz için dikkatle takip edilmesi gereken hassas konulardır.

"İsrail'in soykırımını gündemde tutmaya devam ediyoruz"

• Nerede bir haksızlık ve adaletsizlik görsek tepkimizi belli bir üslup içinde açıkça ortaya koyuyoruz. İsrail'in soykırımını bu kapsamda gündemde tutmaya devam ediyoruz. Diplomatik temaslarımızı da artırmış durumdayız. İsrail'in soykırımı Nazi'leri aştı. Netanyahu ve katliam şebekesi Hitler'i çoktan geride bıraktı.

"İnsanlık suçuna sessiz kalmayacağız"

• Bu cinnet haline kimse rıza gösteremez. Kim bu zulme sessiz kalıyorsa insanlık suçuna ortak oluyor demektir. Buna sessiz kalmayacağız. O masum bebeklerin kopmuş kafalarını, ellerini, bacaklarını gömülmemiş cesetleri ve annelerin yürek yakan çığlıklarını hiçbirimiz unutmayacağız. Gelin bu caniliğe hep birlikte tepki verelim. Gelin gözünü iktidar hırsı bürümüş bu insanların insanlığı daha fazla lekelemesine müsaade etmeyelim.

• Türkiye olarak en başından beri adil bir dünya nizamı için gayret sarf ediyoruz. Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğer kendi vatanından onurunla yaşamak istiyorsan savunma yeteneklerini güçlendirmek durumundasın. Türkiye yakın tarihinde bu alanda ciddi sınamalarla karşılaştı. 1970 yıllarda Kıbrıs hadiselerinde ve 1990 yıllarında terör dönemlerinde Türkiye yeterli desteği alamadı.

"Bizi dost komşu ve müttefiklerimiz mal sahibi yaptı"

• Atalarımızın bir sözü vardır: "Kötü komşu adamı mal sahibi yaparmış." Bizi de dost komşu ve müttefiklerimiz mal sahibi yaptı. Tüm ambargo ve baskılara maruz kalan Türkiye bugün savunma alanında öz kaynaklarını harekete geçirerek ciddi mesafe kat etti.

"Savunma sanayinin yerlilik oranı yüzde 80'lerin üzerinde"

• Göreve geldiğimizde yüzde 20 seviyesinde olan savunma sanayinin yerlilik oranı yüzde 80'lerin üzerine çıktı. Bugün 1380'nin üzerinde proje sayısı ile adeta destan yazıyor.

• Yerli ürünlerimiz güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesinde etkin rol oynuyor. İHA ve SİHA'da önde gelen 3 ülkeden biriyiz. Dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan ve üretin 10 ülkeden biri Türkiye'dir. Savunma sanayi şirketlerimiz geçtiğimiz sene 180 farklı ülkeye ürün ihraç ederek büyük bir başarıya imza attı.