Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan sert çıktı: Yargıya kimse ayar veremez!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türk yargısına yönelik eleştirilere sert tepki gösteren Erdoğan, "Türk yargısı sadece millet adına karar verir, karar verenlere kimse ayar veremez" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de kimse hukukun üstünde değil"

Yargının bağımsız işleyişine vurgu yapan Erdoğan, hiçbir kişi veya grubun hukukun üstünde olamayacağını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün yargı süreçlerine müdahale etmeye çalışan malum çevreler, eski Türkiye'nin hayalini kurmakta, kendilerine sağladığı imtiyazları korumaya çalışmaktadır. Hukuk dışı alanda siyaset, gazetecilik yapmak, at oynatmak istiyorlar. İnsanların mahremine girmekten, onurlarına el uzatmaktan çekinmiyorlar. Ancak hukuk, herkes için bağlayıcıdır. Türkiye’de kimse layüsel değildir, kimse hukukun üstünde değildir."

"Hukuksuzlukları bıçak gibi kesip atmalısınız"

Genç hakim ve savcılara adaletin sağlanması konusunda büyük görevler düştüğünü belirten Erdoğan, hukuksuzluklara karşı net tavır sergilemeleri gerektiğini söyledi:

"Türk milleti adına karar verecek olan siz genç yargı mensuplarımızdan hassasiyetle çalışmanızı bekliyoruz. Hukuksuzlukları bir bıçak gibi kesip atmalısınız. Adalet kapısına varıp da hakkını alamayan, boynu bükük ayrılan her bir vatandaşımızın vebali hepimizin üzerindedir."

Erdoğan, geçmişte yargının belli ideolojik kesimlerin etkisinde kaldığını ve darbeci zihniyetin hukuk sistemini yönlendirdiğini belirtti. Ancak artık bu dönemin geride kaldığını ve yargının tam bağımsızlık içinde görev yapmaya devam ettiğini ifade etti.

"Yargı süreçleri siyasi malzeme yapılmamalı"

Erdoğan, siyasilerin yargı süreçlerini siyasi malzeme haline getirmemesi gerektiğini belirterek, hukukun tarafsızlığına gölge düşürecek girişimlere izin verilmemesi gerektiğini vurguladı:

"Nezaket kuralları içinde kalmak şartıyla yargının tasarruflarını eleştirebilirsiniz. Ancak yargıya parmak sallamak, onu itibarsızlaştırmaya çalışmak, görevini yapan hukuk insanlarını tehdit etmek kabul edilemez. Hepimiz yargının görevini layıkıyla yerine getirebilmesi için gereken desteği vermekle mükellefiz."

Yargı mensuplarının görevlerini bağımsız ve tarafsız şekilde yerine getirmesi için gereken tüm önlemleri aldıklarını belirten Erdoğan, yargıya yönelik baskıların sorumsuzluk olduğunu ve kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

"Eski Türkiye’nin yargısı artık yok"

Erdoğan, geçmişte yargının belli grupların etkisi altında olduğunu ve ideolojik kararlar aldığını hatırlatarak, artık bu anlayışın sona erdiğini belirtti:

"Bir dönem tek parti faşizminin, 27 Mayıs'tan itibaren darbeci zihniyetin etkisinde kalan yargı, eski Türkiye'nin yargısıdır. Huzuruna gelen vatandaşa tepeden bakan, adalet yerine çözümsüzlük dağıtan yargı eski Türkiye'nin yargısıdır. 28 Şubat'taki gibi ideolojik kamplara ayrılmış yargı, eski Türkiye'nin yargısıdır. Biz de bu yargı anlayışıyla defalarca yüzleştik. Ama bu anlayış artık tarihe karıştı."