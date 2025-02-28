SON DAKİKA... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye çabalarında artık yeni bir sayfaya geçilmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstnabul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kanal 7'nin 30'uncu Kuruluş Yıl Dönümü programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Türkiye'yi prangalarından kurtarma mücadelelerinde önlerine çıkan en büyük engellerden biri olarak 'Türkiye’nin 40 yıllık terörle imtihanını' gösterdi.

"Terör tehdidi ülkemizde uzun yıllar siyaseti biçimlendirmek, siyasetçileri dar bir alana hapsetmek için bir sopa olarak kullanıldı" diyen Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı sonrası başlayan sürece değindi.

'Yeni sayfaya geçildi'

Erdoğan, şunları kaydetti: "Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin cesur inisiyatifiyle başlayan, bizim kararlı tutumumuzla ilerletilen terörsüz Türkiye çabalarında dün itibariyle artık yeni bir sayfaya geçilmiştir. Şurası bilinmelidir ki, Türkü ve Kürdü ile bu milletin hiçbir ferdi geçmişte yaşandığı gibi ikircikli söylemler ve eylemlerle süreci çıkmaza sokan hiç kimseyi affetmeyecek. Önümüzde bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarının yıkılması hedefine giden yolda tarihi bir adım atma fırsatı vardır."

Teröristbaşı Öcalan dün çağrı yapmıştı

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın açıklaması dün DEM Parti heyeti tarafından okunmuştu. Öcalan PKK'ya silah bırakarak kendisini lağvetmesi çağrısında bulunmuştu.