Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
Son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı telefonla arayarak tebrik etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump’ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti."