Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35 programına dönmesi NATO güvenliği için gerekli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bloomberg'e yaptığı açıklamasında Türkiye-ABD ilişkileri, F-35 programı ve bölgesel gelişmelere dair kritik açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, eylül ayında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede F-35 meselesini doğrudan gündeme taşıdığını belirterek, Türkiye'nin Rusya'dan askeri teçhizat alması gerekçe gösterilerek programdan çıkarılmasını "haksız" bulduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump'ın yeniden göreve başlamasıyla birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinde daha makul ve olumlu bir zemine geçilmesi yönünde bir imkan doğmuştur. Türkiye'nin bedelini ödediği F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi iki stratejik ortak olan Türkiye ve ABD'nin yanı sıra NATO'nun güvenliği için de önemli ve gereklidir" ifadelerini kullandı.

F-35 sürecini Türkiye'ye yönelik adil olmayan bir uygulama olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Bizim için esas olan, Türkiye'nin itibarının korunması ve bankamızın haksız bir şekilde cezalandırılmamasıdır. Görüşmeler bu çerçevede devam etmektedir. Temennimiz hem hukuka uygun hem de iki ülke arasındaki stratejik ortaklıkla mütenasip adil bir sonuca ulaşılmasıdır" dedi.

"ABD, LNG tedarik zincirinde önemli bir konumda"

Enerji alanındaki işbirliğine de değinen Erdoğan, "Özellikle ABD menşeli LNG tedarikimizi kayda değer ölçüde artırdık" dedi.

ABD'nin Türkiye'nin LNG tedarik zincirinde önemli bir konumda bulunduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'nin duruşu çok nettir; biz milli menfaatlerimiz ve enerji güvenliğimiz doğrultusunda hareket ederiz. Hidrokarbon ihtiyacının büyük bölümünü ithalat yoluyla karşılayan bir ülke olarak enerji güvenliğimizi etkileyecek her başlıkta dikkatli ve dengeli hareket etmek durumundayız" dedi.

Bölgesel gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel krizlerde aktif ve dengeli bir diplomasi yürüttüğünü belirterek, "Türkiye olarak hem Sayın Putin'le hem Sayın Zelenskiy'le doğrudan konuşabilen; aynı anda Washington, Brüksel hattında olsun NATO ve Birleşmiş Milletler nezdinde olsun somut girişimlerde bulunarak güçlü ve dengeli diplomatik temaslar yürütebilen yegane aktörüz" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de gündeme gelen Uluslararası İstikrar Gücü tartışmalarına da değinen Erdoğan, "Gazze'de konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü'nün başarı şansı, sahada meşruiyeti olan aktörlerin içinde yer almasına bağlıdır. Türkiye dahil Şarm el Şeyh Deklarasyonu'na taraf olan ülkelerin bu süreçteki en meşru aktörler olduğunun bilinmesi gerekir. Takdir edersiniz ki Türkiye'nin olmadığı bir mekanizmanın, Filistin halkının güvenini kazanması bu anlamda zordur" dedi.

Erdoğan, "Biz hem Filistin tarafıyla derin tarihî bağlarımız hem İsrail'le geçmişte yürüttüğümüz güvenlik ve diplomasi kanalları hem de NATO üyesi bir ülke olarak bölgesel etkinliğimiz itibarıyla bu tür bir misyonun anahtar ülkesi konumundayız" ifadelerini kullandı.