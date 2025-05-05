Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan kritik görüşme: Erdoğan Trump'ı Türkiye'ye davet etti
Son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Trump ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile telefonda görüşmesinde Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet eden Erdoğan, Türkiye'nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti
Erdoğan, görüşmede Gazze'deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığını, yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması için desteğe hazır olduklarını belirtti.
Trump: "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Gazze ve daha birçok konuda çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim" açıklmasında bulundu.