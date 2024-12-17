Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Von der Leyen, Suriye gündemiyle Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler, insani yardımlar ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Suriye’ye güçlü destek mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesinde von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesini hatırlatarak, Türkiye’nin Suriye’deki tüm etnik ve dini grupların barış içinde yaşamasını desteklemeye devam edeceğini yineledi. Erdoğan, “Suriye’nin terör unsurlarından arındırılması, toprak bütünlüğünün korunması ve ulusal birliğinin sağlanması önceliğimizdir” dedi.

AB’den insani yardım vurgusu

Von der Leyen ise AB’nin Suriye’ye yönelik insani yardım fonunu 160 milyon euronun üzerine çıkardığını belirterek, “AB, Suriye halkına insani yardım ulaştırma konusunda kararlıdır” ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Türkiye ve AB’nin insani yardım, güvenlik ve bölgesel işbirliği alanlarında daha güçlü adımlar atması bekleniyor. Taraflar, Suriye’deki gelişmeleri yakından izleyerek işbirliğini artırma kararı aldı.

Bölgesel işbirliği ve gelecek adımlar

Uzmanlara göre, Türkiye’nin sınır komşusu olarak Suriye’deki gelişmelerde kilit bir rol üstlenmesi, AB ile daha kapsamlı bir işbirliğini zorunlu kılıyor. Görüşme sonunda iki tarafın Suriye’ye yönelik ortak insani yardım stratejilerini daha da güçlendiren adımlar atması bekleniyor.

Suriye'de son durum

Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütünün Esad yönetimini devirerek Şam ve diğer büyük kentlerde hakimiyet kurmasının ardından, Alevi nüfusun yoğunlaştığı Lazkiye’de korku ve belirsizlik hakim.

Aleviler, Suriye nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor. Lazkiye, Alevi nüfusun yoğun olarak yaşadığı ve sahil şeridinin devamındaki stratejik bir kent.

Bölgedeki insani durum, uluslararası toplumun da dikkatini çekerken, binlerce insanın yerinden edildiği bildiriliyor. Bölge sakinleri, güvenlik endişesi ve belirsizlik içinde yaşam mücadelesi veriyor.