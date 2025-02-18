Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy'nin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin görüşmesi Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Görüşmede neler konuşulacak?

İki liderin görüşmesinde, Türkiye-Ukrayna arasındaki ilişkilerle birlikte bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak. Ziyaret sırasında, Ukrayna'daki son gelişmeler ve diğer bölgesel ile küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

Basın toplantısı düzenlenecek

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy'nin ikili görüşmesinin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek, anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenlenecek.