Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP’nin boykot çağrısı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Terörsüz Türkiye

• Terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız gibi gitmekte. CHP’nin teröre yönelik attığı adımlar sizi yanıltmasın. Gezi’de de gördük, sonuçlarını gördük. CHP’nin attığı adımlar tutmayacak. Cumhur İttifakı Türkiye’nin her şeyidir. Terörsüz Türkiye’yi Cumhur İttifakı kuruyor. Her geçen gün daha iyiye giden Türkiye var.

ABD ziyareti

• Şu anda ABD ziyareti ile ilgili tarih belirlemedik. Bakanlarımızın görüşmeleri seyahat takvimleri söz konusu. Arkadaşlarımızın ABD’ye gidişleri söz konusu olabilir. Vergi ile ilgili meseleler ana başlıklardan olabilir. Türkiye’ye karşı olumlu yaklaşımın hayata geçmesi.

CHP’nin boykot çağrısı

• 2 Nisan'da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı, tam aksi AVM'ler çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Demek ki bu ülkenin aleyhinde kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor.

Devlet Bahçeli'nin sağlığı

• Devlet Bey ile telefonda görüştüm; Rahmetli Türkeş'e dualarımızı yaptığımzı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet eylesin. Bizler bu ülkeye faydası olan büyüklerimizin yanında olduk ve olacağız. Allah, Devlet Bahçeli dostumuza sağlık sıhhat versin. "Nasılsınız" diye sorduğumuzda verdiği cevap 'gayet iyi' oldu.Yapacağımız daha çok şey var.