SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye eleştiri! 'Belediyelerimiz yolsuzluktan yana olmayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı İftar Programı'nda konuştu.

Erdoğan konuşmasının bir bölümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmaya sözü getirdi, CHP'yi eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 'milleti kışkırtmak istediğini' belirterek "Muhalefet ne yaparsa yapsın biz sağduyuyu, sabrı ve sükuneti hiçbir zaman terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, CHP'nin 'dört gündür insanları kutuplaştırma adına ne varsa hepsini yaptığını' kaydetti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'Milletimiz oyuna düşmedi'

* Milletimiz CHP'nin Suriye'deki ateşi ülkemize taşıma çabasındaki oyuna düşmedi. Bununla muvakkaf olamayınca bu yolsuzluk provokasyonları ile milletimizi kışkırtmaya çalışıyorlar. Önlerine gelene hakaret etmekten, yargıya gözdağı vermeken, sokak terörünü başlatmaya kadar bunlarda ne ararsan var.

'Belediyelerimiz yolsuzluktan yana olmayacak'

* Muhalefet ne yaparsa yapsın biz sağduyuyu, sabrı ve sükuneti hiçbir zaman terk etmeyeceğiz

* Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan, haksızlıktan yana olmayacak, bizim belediyelerimiz hak, hakikat, helal haram nedir bunu bilerek halkına hizmet edecek

* 4 gündür milletin huzurunu kaçırma, insanlarımızı kutuplaştırma adına ne varsa hepsini yapıyorlar.

'Sayın Özel neden korkuyorsunuz?'

* Bugün de basın yayın kuruluşlarını tehdit ederek nasıl bir ruh halinde olduklarını gösterdiler. Böyle siyaset olur mu? Böyle politika olur mu? İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizde her türlü kargaşayı çıkarmak için uğraşıyorlar.

* Buradan CHP Genel Başkanı'na soruyorum... Sayın Özel neden korkuyorsunuz? Neden çekiniyorsunuz? Bu panik neden, ne oldu da etekleriniz tutuştu? Şimdi kimi tasviye edip sırtından hançerleyeceksiniz?

'Parmak sallama dönemleri artık geride kaldı'

* Şurası artık anlaşılmıştır... CHP bu haramilerden, yağmacılardan temizlenmeden siyasi güvenini de bir daha kazanamaz. CHP Genel Başkanı sayın Özel iradesine konulan zincirleri kıramamıştır. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin ve genel başkanının bu hallere düşürülmesinden mutlu değiliz. Biz kalitemize uygun bir parti ana muhalefet görmek isteriz.

* Milli iradeye parmak sallama dönemleri artık geride kalmıştır. Sokak terörü üzerinden siyasete yol verme çabaları artık geride kalmıştır. Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu türkiye vardır. Bırakın mahkemeler Türk milleti adına karar versin. Siz ister kabul edin ister etmeyin Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir.

* Demokrasinin, hukukun meşruyeti dışında çözüm arayanlar avucunu yalamıştır. Milletimizin huzurunu kaçırılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.