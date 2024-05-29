Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye ziyaret açıklaması, tarih verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin hemen ardından 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etmişti. İki liderin görüşmesi 1,5 saat sürmüştü. Bu görüşme AK Parti ve CHP genel başkanları arasında 2016’dan sonra ilk görüşme niteliği taşıyordu.

Tarihi buluşmada 'boş sandelye'

Tarihi görüşme olarak nitelendirilen buluşmada 'boş sandalye' konusu sosyal medyada hayli konuşulmuştu. Kulislere yansıyan haberlere göre; CHP lideri Özel boş koltuğu göstererek, oturma düzenini doğru bulmadığını belirtip, bunun telafi edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Ancak AK Parti heyeti, boş koltuğun özel bir anlam ifade etmediği, oda düzeninden kaynaklandığı, diğer liderlerle veya konuklarla yapılan görüşmelerdeki protokolün uygulandığı vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a dönerek, en kısa sürede CHP Genel Merkezi’ne iade-i ziyaret gerektiğini söylemişti. Özel, bu ziyaretten memnun olacağını ifade etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yapacağı iade-i ziyarete ilişkin "9 Haziran'dan sonra olacak" dedi.

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