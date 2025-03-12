SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEM Parti açıklaması! 'Randevu istenirse veririm'
Son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından partileri ziyaret eden DEM Partililerle görüşüp görüşmeyeceğine dair soruyu yanıtladı. Erdoğan, "Randevu istenirse veririm" dedi.
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DEM Parti heyeti, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyor.
DEM Parti'nin gelecek hafta MHP ve AK Parti'yi ziyaret etmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün grup toplantısı çıkışında DEM Parti'nin ziyaretlerine ilişkin soruyu yanıtladı.
Erdoğan, "İmralı heyeti randevu isterse veririm" ifadelerini kullandı.