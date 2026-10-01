Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon piyasası mesajı: Bu meseleyi süratle çözüyoruz

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Son dakika... Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 28. Dönem 5. Yasama Yılı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı dolayısıyla Genel Kurul’a hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* 28. Dönem 5. Yasama Yılı’nın ülkemiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

*Dünyanın farklı ülkelerinde milletimizi en güzel şekilde temsil eden, başarılarıyla iftihar ettiğimiz yurt dışındaki vatandaşlarımıza da en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum.

* Bundan 106 sene önce Hacı Bayram Veli Camii’nde kılınan cuma namazını müteakip dualarla, tekbirlerle, istiklal azmi ve aşkıyla bağımsızlığın kalbi olan Ankara’dan milletimizin iradesini dünyaya haykıran 115 üye başta olmak üzere, bugüne kadar bu yüce çatı altında milletimize layıkıyla hizmet edip dar-ı bekaya irtihal eden milletvekillerimizi rahmetle yad ediyorum.”

* Dünyada iki kez gazilik unvanıyla müşerref olan tek Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Bu Meclis işgalcilere karşı kuruldu.

* Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1920-1923 arası tutanakları Türkiye’nin nasıl ikinci defa vatan yapıldığının en canlı şahitleridir.

"Her alanda çok önemli adımlar attık"

* Ekonomiden demokrasiye, iç siyasetten dış politikaya, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan şehirleşmeye, enerjiden tarıma kadar ülkemizi ilgilendiren her alanda çok önemli adımlar attık.

* Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adaleti gözeterek, kimsenin hakkını kimseye yedirmeden, bu meseleyi süratle çözüyoruz.

* Bu konunun, iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.”

“Türkiye’nin artık kaybetmeye tahammülü yok”

* Türkiye’nin ayarlarının bozulması siyasetin işine yaramaz, sadece ve sadece Türkiye’nin hasımlarının işine yarar. Ne Türkiye’nin ne de Türk milletinin artık kaybetmeye tahammülü yoktur. Hiç kimsenin de Türkiye’ye ve Türk milletine kaybettirmeye hakkı yoktur.

* Türkiye’de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu ‘cephe siyasetinin’ raf ömrü dolmuştur.

* Yeni ve sivil anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Gazi Meclisimiz, her dönem ve her koşulda anayasa yapmaya ehildir, yetkilidir.

“Terör bugün bitme noktasına gelmiştir”

* Türkiye’nin hasımları üzerinde caydırıcı etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye’nin gücüne güç katmış, bölgede yeni bir rüzgar estirmiştir. Türkiye’nin parçalanması hiçbir zaman mümkün değildir. Son 42 yıldır terörle mücadeleye odaklanan Türkiye, hem gencecik evlatlarını toprağa vermiş hem de kaynaklarından olmuştur. Terör bugün bitme noktasına gelmiştir.

* Terörsüz Türkiye sürecine destek veren Sayın Devlet Bahçeli’ye bir kez daha teşekkür ediyorum.

“Yeni anayasa yeni siyasetin eseri olur”

* Milletimiz darbe anayasasına layık değildir. Yeni anayasa yeni siyasetin eseri olur. Yeni ve sivil anayasa hedefi, Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Gazi Meclisimiz her dönem ve her koşulda anayasa yapmaya ehildir, yetkilidir.

* Milletimizin yeni bir anayasa özlemi, üretilmiş korkuların esiri haline getirilmemeli. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız bellidir.

Türkiye Yüzyılı’na yakışır yeni ve sivil bir anayasa için kolları sıvamak herkes için gerçek bir samimiyet sınavıdır. Siyaseti ve toplumu refahın, ilerlemenin, gelişmenin önünü açan demokratik bir anayasa anlayışı da yeşerir.