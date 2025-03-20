Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'yla ilgili ilk açıklama

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda, partisinin önceki dönem milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi.

AK Parti'nin ülkenin ve milletin hanesine yazdırdığı tarihi kazanımları sırf kişisel çıkarları veya hırsları yüzünden ters yüz etmek için yalana ve iftiraya başvuranların oyunlarını boşa çıkarmanın boyunlarının borcu olduğunu belirten Erdoğan, "Eskiler, 'Doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış' derler. Yalanın, iftiranın, inkarın bu tahrikkar gücünü doğrunun, hak tesliminin, insafın ve vicdanın üstünlüğüyle, Allah'ın izniyle yeneceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin her gün yeni ve bir diğerini geride bırakan gündemlere uyanan, belki de dünyanın en hareketli ülkesi olduğunu söyleyen Erdoğan, bu gündemlerin bir kısmının ülkenin gerçekten ihtiyacı olan hususları ihtiva ederken, bir kısmının da suni olarak köpürtülmüş konulardan oluştuğunu belirtti.

"Muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını, ülkenin en önemli meselesi gibi gösterme gayreti, riyakarlığın dik alasıdır." ifadesini kullanan Erdoğan, "'Hata, hata ile savunulamaz' diye bir söz var. Ülkemiz muhalefeti de merhum Ziya Paşa'nın dediği gibi 'herkesi kör, alemi sersem sandığı' için yaptığı hataları daha büyük hatalarla savunmayı, şecaat arz ederken sirkatin söylemeyi siyaset zannediyor. Halbuki böyle yaparak kendilerini bırakınız halkı, en yakınlarının dahi yüzlerine bakamayacak hale düşürdüklerinin farkında bile değiller." dedi.

Muhalefetin hırs ve ihtirasının adeta akıllarını esir aldığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Polisimize saldıracak, hakime, savcıya, mahkemelere tehditler savuracak kadar muvazeneyi yitirmiş vaziyetteler. Dikkat ederseniz CHP'siyle, medyasıyla ve diğer yapılarıyla muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde gerekse yolsuzluk, hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara asla cevap vermiyorlar, veremiyorlar. Bunun yerine konuyu siyasi sloganlara hapsederek, kendi tabanlarını tahrik etme, milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Deseler ki 'Kardeşim, bu diploma alın teriyle, usulüne uygun şekilde alınmış bir belgedir.' Bunu, ilgili arkadaşlarımız vasıtasıyla ve hukuki argümanlarla konuşup tartışmak mümkündür.

Aynı şekilde, deseler ki 'Kardeşim, belediyede hiçbir hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük, haksızlık, karanlık ve karmaşık ilişki yok.' Bunu da yine işin erbabı vasıtasıyla ve hukuki deliller ışığında konuşup tartışmak mümkün ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar. Çünkü hepsinin ve çok daha fazlasının doğru olduğunu, gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor. Hatta bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar. Kamuoyu önünde timsah gözyaşları döken CHP yöneticilerinin çoğunun parti içi çekişmede rakip eledikleri için kapalı kapılar ardında sevinçten yerlerinde duramadıkları da ortadadır."

"Muhalefetin müsamerelerine ayıracak vaktimiz yok"

"CHP'nin meseleleri, ülkenin ve milletin değil, kendi genel merkezlerindeki bir avuç muhterisin konusudur." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, "Bizim ne şahsen ne parti ne de İttifak olarak muhalefetin müsamerelerine ayıracak vaktimiz yok. Bizim havanda su döverek boşa harcayacak zamanımız, pervasızca etrafa saçacak kirli ve karanlık para kulelerimiz de yok. Her kafadan ayrı bir sesin çıktığı, yalanın, dolanın, hilenin, yüze gülüp sırtından hançerlemenin hiç eksik olmadığı muhalefet zaten bunları ziyadesiyle yapıyor." dedi.

AK Parti olarak, ülkenin gerçek gündemiyle meşgul olduklarını, işlerine baktıklarını ve hedeflerine odaklandıklarını dile getiren Erdoğan, "Çünkü milletimiz bizden, kendisi ve evlatlarının geleceği için somut adımlar, kayda değer icraatlar, sadra şifa hizmetler, kalıcı eserler bekliyor. Hamdolsun, 23 yılımızın her günü, her anı, bu şekilde ülkemize sayısız eser ve hizmet kazandırarak geçti, 81 vilayetimizin her karışına yatırımlarımızla mührümüzü vurduk. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına giden yoldaki engelleri sabırla ve kararlılıkla tek tek ortadan kaldırdık. Bu şekilde de yola devam ediyoruz." şeklinde konuştu.