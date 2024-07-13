Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Gazze'de şahit olduğumuz, düpedüz soykırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün 54’ü dost ülkelerden gelmek üzere toplam 181 subayımızın mezuniyet sevincine ortak oluyoruz. Sizlere güveniyoruz. Misafir subaylarımıza da kendi ülkelerinde başarılar diliyoruz. Türkiye’nin diğer eğitim kurumlarında mezun olan öğrenciler gibi gönül bağlarımızı koruyacağız. Türkiye en eski kurmaylık sisteminin temelini atmış ülkedir. Bu güzide çatı altında aldığınız eğitimin sizlere rehberlik edeceğine inanıyorum. Hocalarımız da tebrik ediyorum.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kurduğumuz Milli Savunma Üniversitemiz, kuruluş misyonunu büyük bir başarıyla yerine getiriyor. Türkiye dünyanın en köklü ordularından birine sahip. Üniversitemizin Türkiye’nin askeri stratejik vizyonun gerçekleştirildiği yer olması takdire şayandır. Büyük stratejiler olmadan taktiksel uygulamalar netice vermez.

Yolumuz da yönümüz de ileriye dönüktür. Askeri sistemimizin aynı kalması tahayyül edilemez. Hiçbir alanda geriye gidişe müsaade etmeyeceğiz. Her zaman daha mükemmelini hedefleyeceğiz.

Savaş tüccarları dışında kimseye faydası olmayan kanı durdurmak için çalışıyoruz. İsrail’in hedef aldığı saldırılar nedeniyle Gazze’nin 4’te 3’ü enkaz yığınına dönüştü. Gazze’de yaşananlar savaş değildir. Gazze’de şahit olduğumuz soykırımdır. Alınlarında asla temizlenmeyecek. Zulme tepkimizi en sert şekilde gösterirken kalıcı barış için de çaba sarf ediyoruz. Çabamız Gazze halkının rahat nefes almasıdır. İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini NATO Zirvesi'nde muhataplarımıza çok net biçimde ifade ettik

Kahraman güvenlik kuvvetlerimiz sayesinde çok önemli başarılara imza ettik. Irak Suriye sahasında örgüt iyice kapana sıkışmış durumda. Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz.

Provokasyonları bağımsız görmüyoruz. Vandallar üzerinde verilmek istenen mesaj bellidir. Biz buna alışmadık, alışmayacağız. Bu sinsi planı yırtıp atacağız. Böl-parçala-yönetle coğrafyanın iliğini sömürenlere müsaade etmeyeceğiz.

"10 bin 468’i ordumuzdan atıldı"

Başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere FETÖ'nün 40 yıldır gizlice sızdığı kurumlarımızı büyük ölçüde örgüt mensuplarından arındırdık. 10 bin 468’i ordumuzdan atıldı. Kurmay subaylarda durum çok daha vahimdi.

Yeni eğitim siteminde eğitim tabana yayıldı. 2018’den bu güne 3123 subay kurmaylık eğitimi aldı. Asla rehavete kapılmadan FETÖ’ye mücadelemizi sürdüreceğiz. Azami hassasiyet gösteriyoruz. Kahraman ordumuzu vesayetçi heveslere müsaade etmeyiz. Türkiye’nin bahtının açık olduğunu görüyoruz. Milletçe birlik beraberliğimize sahip çıkalım."