Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Mezhepçilik fitnesini boşa düşürdük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK Üyeleri ile İftar programına katıldı.

Programın sonunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bu kutlu ayı zehirlemek isteyenler de mevcut. Kimi zaman provokasyonla kimi zaman da insanların inançlarına hakaret ederek bunu yaptılar. Ramazan ayına gölge düşürmeye çalışanların olduğunun farkındayız. Mezhepçilik fitnesini ülkemize bulaştırma gayretlerini de boşa düşürdük.

Tüm dünyada gönüllere giriyoruz.

Ekonomide bir süredir yaşanan sıkıntılara kalıcı çözümler getirecek programı başarıyla uyguluyoruz. Sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları giderecek ciddi adımlar atacağız.

Birileri kendi parti içi çekişmelerini ülkenin meselesi haline getirmeye çalışsa da hakikatler gün gibi ortada.

Sahtekarlığın tüm bünyeyi sardığı çürümüş bir bünye bulunuyor. Daha fazla ne olabilir ki diyoruz ama bakıyoruz daha yüz kızartıcı detaylar ortaya çıkıyor.