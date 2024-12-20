Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz Suriye ziyareti: Tarih belli oldu

Suriye’de 13 yıllık iş savaşın ardından Beşar Esad rejimi yıkıldı. Devlet Başkanı Esad bu süreçte en büyük destekçisi olarak öne çıkan Moskova’ya sığındı.

Silahlı pek çok grubu çatısı altında toplayan Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) 8 Aralık’ta başkent Şam’ın kontrolünü ele geçirdi.

Böylece Suriye’de 61 yıllık Baas Partisi iktidarı, 51 yıllık Esad Ailesi Hanedanlığı ve 24 yıllık Beşar Esad egemenliği son bulmuş oldu.

Suriye’de geçiş süreci için Muhammed el Beşir atanırken, büyük değişimin ardından 12 Aralık’ta MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’a gitti ve Ebu Muhammed el Colani kod adlı HTŞ lideri Ahmet el Şera ile bir araya geldi.

2012’de faaliyetlerine ara veren Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği ise 12 yıllık aranın ardından 14 Aralık’ta açıldı.

'Erdoğan Şam'a gidecek' iddiası

Tüm bu gelişmelerin ışığında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ne zaman Suriye ziyaretinde bulunacağı merak konusu olmuştu?

Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen’in Şam merkezli kaynaklara dayandırdığı habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Suriye’ye tarihi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Şam’da Emevi Camii’ne gitmesi beklenen Erdoğan’ın HTŞ lideri Ahmet el Şera ila görüşmesi ve Türkmenlerle bir araya gelmesi yönünde de bir beklenti var.

İddiaya göre; Erdoğan için Hama, Humus, İdlib hattı boyunca hava ve karadan olağanüstü koruma kalkanı oluşturulacak.

Türk radarları da aktive edilerek bütün hava hareketliliği kontrol altına alınacak.