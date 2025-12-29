Son dakika... DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda çıkan çatışma sonucu 7 polis yaralandı.

Bursa'dan özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon, çevrede alınan güvenlik önlemleriyle devam ediyor.

Bu arada hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yalova Valiliği: Müdahale devam ediyor

Yalova Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DAEŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekât destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhâl hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir.”

5 okulda eğitime ara verildi

Valilik bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Yayın yasağı getirildi

Radyo, Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamada, Yalova'daki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon hakkında yayın yasağı getirildi.

Açıklamada, "Yalova ilimizde terör örgütü DAEŞ’e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmî makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir" denildi.