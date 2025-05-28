Son dakika: DEM-AK Parti görüşmesi sona erdi

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi partilerin görüşmesi devam ediyor. Dün gerçekleşen MHP- DEM Parti görüşmesinin ardından bugün de AK Parti ve DEM Parti bir araya geldi.

Yaklaşık 2 saat 20 dk süren görüşmenin ardından AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Kapsamlı değerlendirmeler yapıldı sürece ilişkin, süreçte ön görüldüğü gibi devam ediyor; duraksama, aksama yok" açıklaması yaptı.

DEM Parti'den ilk açıklama

Görüşme sonrası DEM Parti'den açıklama geldi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede, Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişi yapıldı. Bu çerçevede, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ndan sonra yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin demokratikleşme süreci, DEM Parti İmralı Heyetinin gerçekleştirdiği görüşme ve PKK’nin 12 Mayıs’ta açıkladığı kongre kararları ile sonrasındaki gelişmeler ele alındı. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için atılması gereken adımlar ve Meclis’in üstleneceği rolün de konuşulduğu görüşmede, kurulacak komisyona dair karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede, özellikle infaz paketi, hasta tutsaklara ilişkin düzenlemeler ve bu düzenlemelerin bayram öncesi yasalaşması konusundaki toplumun ve partimizin beklentileri net bir şekilde ifade edildi"