Son dakika: DEM heyeti, komisyon görüşmelerinin ardından ilk kez İmralı'ya gidiyor
Son dakika haberi... DEM Parti heyeti, kamuoyunda Terörsüz Türkiye Komisyonu olarak da bilinen “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” kurulduktan sonra ilk kez İmralı’ya gidiyor. Parti’den yapılan açıklamaya göre Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan heyet, 28 Ağustos Perşembe günü İmralı Adası’nda görüşmelerde bulunacak. Heyet, İmralı’da en son 25 Temmuz’da Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.
DEM Parti heyetinin bu hafta perşembe günü İmralı’ya gideceği açıklandı. Ziyaret, Meclis’te “Terörsüz Türkiye” çalışmaları kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu sonrası gerçekleşecek ilk İmralı ziyareti olacak.
Parti’den yapılan açıklamada, “Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan İmralı heyeti, 28 Ağustos Perşembe günü İmralı Adası’na gidecektir” ifadeleri kullanıldı.
Son görüşme 25 Temmuz’da yapılmıştı
Heyet, İmralı’da en son bir ay önce, 25 Temmuz’da Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Yeni ziyaretin, komisyonun kurulmasının ardından gerçekleşecek olması dikkat çekti.