Son dakika: DEM heyeti, Kurtulmuş ve Bahçeli ile görüşecek

Bahçeli'nin Meclis'teki çağrısının ardından İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti, Öcalan'ın 'hazır olduğu' mesajını iletmişti. DEM'in yılbaşından sonra siyasi partilerden randevu talep ederek Öcalan’ın mesajlarını anlatacağı ve yeniden İmralı'ya gidecekleri öğrenilmişti.

DEM heyetinden gelen son açıklamada "Heyetimiz bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecektir" denildi.

Ne olmuştu?

MHP lideri Bahçeli Meclis kürsüsünden yankı uyandıran bir çağrıda bulunmuş, Öcalan'a yönelik, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de konuşsun. Örgütün lağvedildiğini açıklasın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın" demişti. Öcalan'ın umut hakkından yararlanabileceğini savunmuştu.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu çağrıya muhalefet sert tepki gösterirken, DEM Parti harekete geçmiş ve İmralı'ya giderek Öcalan'a Bahçeli'nin çağrısını iletmişti.

Terörist elebaşı Öcalan'ın cevabı

Öcalan ise 'ögüt lağvedilsin' çağrısına şöyle cevap vermişti:

"Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

Gazze ve Suriye’de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim."