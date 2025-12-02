Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaları sürdüren komisyonda alınan karar doğrultusunda geçtiğimiz günlerde üç milletvekili İmralı'ya ziyaret gerçekleştirmişti.

Bu ziyaretin ardından bugün DEM Parti heyetinin de İmralı'ya gitmek üzere yola çıktığı duyuruldu.

Partiden yapılan açıklamada, DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, Abdullah Öcalan ile görüşme amacıyla adaya hareket ettiği belirtildi.