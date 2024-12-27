SON DAKİKA: DEM Parti heyetine İmralı izni çıktı!
Son dakika gelişmesi... DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmesine izin çıktı. Habertürk, görüşmenin 28 veya 29 Aralık'ta gerçekleşeceğini bildirdi. Öcalan'la Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın görüşmesi bekleniyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ile DEM Parti heyetinin görüştürülmesine yönelik çağrının ardından kamuoyu görüşmenin ne zaman olacağını merak ediyordu.
DEM Parti, günler öncesinden Adalet Bakanlığı'na başvurarak İmralı Adası için izin istedi ancak henüz ziyarete izin çıkmamıştı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın başvurusunun bakanlıkta beklemesi, partinin tepkisini çekmişti.
Habertürk TV'nin haberine göre bakanlık DEM Parti'ye görüşme izni verdi.
DEM Partili milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'ın 28 veya 29 Aralık'ta İmralı'ya giderek Öcalan'la görüşmesi bekleniyor.