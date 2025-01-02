Son dakika: DEM Parti heyetinin Kurtulmuş görüşmesi bitti: İlk açıklama geldi!

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

DEM Parti heyeti, İmralı’da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüşmelerini gerçekleştirdi. Bu görüşme, İmralı’daki temaslar sonrasında heyetin gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu. Basına kapalı olarak yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

"Görüşmemiz iyi geçti, umutluyuz"

Görüşmenin ardından ilk açıklama DEM Parti'den geldi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey’i yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik, önerilerini dinledik. Genel değerlendirme yaptık. Şimdi görüşmeler Sayın Bahçeli ile devam edecek. Sanırım pazartesi CHP, AK Parti ve TBMM’de temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Bunun zamanlaması randevularla şekillenir. Ziyaretlerden sonra heyet olarak kapsamlı açıklama yapacağız. Görüşmemiz iyi geçti, umutluyuz" dedi.

Heyetin, saat 15.00’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir görüşme yapması planlanıyor.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis kürsüsünden yaptığı dikkat çekici bir açıklamada, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a yönelik olarak, ""Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de konuşsun. Örgütün lağvedildiğini açıklasın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın" ifadelerini kullanmış ve Öcalan’ın "umut hakkı"ndan yararlanabileceğini savunmuştu.

Bu açıklama siyaset gündeminde büyük yankı uyandırmış, muhalefet ise Bahçeli’nin çağrısına sert tepki göstermişti. DEM Parti, bu çağrının ardından harekete geçerek İmralı’ya gidip Bahçeli’nin mesajını Öcalan’a iletmişti.

Öcalan’ın yanıtı

Abdullah Öcalan, Bahçeli’nin "örgüt lağvedilsin" çağrısına yanıt olarak şunları söyledi:

"Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı bir tutum sergilemesi ve pozitif katkı sağlaması gereklidir. Bu katkıların en önemli zemini ise TBMM olacaktır.

Gazze ve Suriye’de yaşanan gelişmeler, dış müdahalelerle kronikleşmeye çalışılan bu sorunun çözümünün artık ertelenemeyeceğini göstermiştir. Bu ciddiyetle hareket edilmesi, muhalefetin de katkı ve önerilerinin dikkate alınması elzemdir.

Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigma, sürecin başarıya ulaşması için pozitif katkılar sunabileceğim bir alan oluşturmaktadır ve bu konuda kararlı bir irade göstermeye hazırım."