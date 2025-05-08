Son dakika! DEM Parti ilk kez açıkladı: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

DEM Parti, 18 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ve 3 Mayıs'ta hayata veda eden İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in aracında bir düzenek bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

2 Nisan’da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir.

İnceleme gizli tutuldu

Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir."

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