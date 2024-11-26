Son dakika: DEM Parti İmralı için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "İmralı ile DEM Grubunun görüşmesi gecikmemeli" çağrısının ardından DEM Parti'den ilk hamle geldi.

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan İmralı için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapacaklarını belirtti.

Başvuru Adalet Bakanlığı’nda

Dakikalar sonra DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Abdullah Öcalan ile görüşme için resmi başvurunun Adalet Bakanlığı’na iletildiğini bildirdi. Koçyiğit, açıklamasında "Kürt sorunununda demokratik çözüm ve Türkiye’nin demokratikleşmesi için DEM Parti olarak her türlü katkıyı sunmaya hazırız" ifadelerini kullandı.