Son dakika: DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek

DEM Parti heyeti, üçüncü kez siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda DEM Parti heyeti, 27 Mayıs salı günü saat 11.30'da Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret edecek. Görüşme TBMM'de gerçekleştirilecek.

Gelecek Partisi'yle görüştüler

İmralı ziyareti sonrası yeniden parti ziyaretlerine başlayan DEM Parti, gün içerinde Gelecek Partisi'ni ziyaret etti. DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’den oluşan heyetimiz Gelecek Partisi’ni ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetle yapılan görüşmede, Türkiye ve bölge gündemindeki konulara ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunuldu. Son derece yapıcı bir atmosferde gerçekleşen ziyarette; Türkiye'nin demokratikleşme süreci, İmralı Heyetimizin Abdullah Öcalan ile yakın zamanda gerçekleştirdiği görüşme ve PKK'nın 12 Mayıs tarihinde açıkladığı kongre kararları ele alındı" açıklaması yapıldı.