Son Dakika: DEM Parti'den İmralı görüşmesine ilişkin yeni açıklama

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan önceki gün İmralı Adası'nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Görüşmeye ilişkin Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den bir açıklama geldi.

Sürecin hassasiyeti nedeniyle görüşmelerin belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapılmayacağı belirtildi.

Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Bu karar bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği. Ancak tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız.

Süreç nasıl başladı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan'a yönelik ses getiren bir çağrı yapmıştı.

Bahçeli "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" demişti.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısını yapmıştı.

DEM Parti, 26 Kasım'da Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyeti önceki gün İmralı Adası'da Öcalan'a görüşmüştü.