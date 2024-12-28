Son Dakika: DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Tecrit kaldırılsın, Meclis'e gelsin, terörürün bittiğini açıklasın" çağrısı ile tekrardan gündeme taşınan PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme sürecinde bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün yaptığı açıklamada hava şartlarının olumlu olması halinde en kısa sürede aralarında Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yer aldığı DEM Partili heyet ile PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan arasında görüşme gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Alınan son dakika haberine göre an itibarıyla DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan İmralı Adası'nda PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme sona erdi.

DEM Parti'nin ilk açıklamasında şöyle dendi: "Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyetimiz bugün İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşme sona ermiş ve heyetimiz geri dönmüştür. Bu görüşmenin içeriği hakkındaki bilgileri ve değerlendirmeleri heyetimiz ilerleyen saatlerde basın ve kamuoyuyla paylaşacaktır."