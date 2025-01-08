Son Dakika: DEM Partili İmralı heyeti, Selahattin Demirtaş ile görüşecek

DEM Parti heyeti, 28 Aralık 2024’te İmralı Cezaevi’nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından başlattığı siyasi temaslarını sürdürüyor. Son olarak DEM Partili heyet, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir görüşme yapılabilmesi için Adalet Bakanlığı’na resmi başvuruda bulundu. Görüşmeye ilişkin başvuruya onay çıkarken tarih de netleşti. DEM Parti heyeti, 11 Ocak Cumartesi günü Edirne Cezaevi'ndeki Selahattin Demirtaş ile görüşecek.

Siyasi destek ve eleştiriler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Öcalan çağrısı"nın ardından DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti ve siyasi temasları gündemin üst sıralarına taşındı. Sürecin sonunda terör örgütü PKK’nın silah bırakmasının hedeflendiği belirtilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin kararlılık mesajı vermişti.

Erdoğan, “Terör belasından Türkiye’yi en kısa sürede kurtaracağız. Silahları gömecekler ya da silahla beraber gömülecekler. Üçüncü bir yol yok” ifadelerini kullandı.

Türk siyasetinin önde gelen isimleri ile görüşüldü

PKK elebaşı Öcalan ile görüşmelerinin ardından DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da aralarında yer aldığı Türkiye siyasetinin önde gelen pek çok ismi ile görüşmüş, toplantıların her birinden sürece ilişkin ılımlı sinyaller çıkmıştı.

DEM Parti'den Adalet Bakanlığı’na başvuru ve görüş talepleri

Heyet, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile de görüşebilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve başvurunun kabul edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.