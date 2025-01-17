Son Dakika: DEM Partili İmralı heyetinden lider görüşmelerine yönelik 'barış süreci' açıklaması

DEM Parti, 28 Aralık 2024 tarihinde İmralı Cezaevi'nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yürüttüğü temaslara ilişkin bir açıklama yaptı. Parti, görüşmelerin samimi bir atmosferde gerçekleştiğini ve TBMM'nin demokratik siyaset çerçevesinde sorunun çözümü için en önemli zemin olduğunu belirtti.

Görüşmeler ve partilerle iletişim

Açıklamada, 3 Ocak’ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlayan temasların sırasıyla MHP, Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, CHP, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi lider ve temsilcileriyle sürdüğü ifade edildi. Ayrıca, 11-12 Ocak tarihlerinde cezaevlerindeki eski eş genel başkanlar ve siyasetçi arkadaşlarla görüşmeler gerçekleştirildi.

DEM Parti'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ziyaret gündemlerimizin ana eksenini, Abdullah Öcalan ile yaptığımız görüşmenin sonuçlarının aktarımı ve yeni durumun değerlendirilmesi oluşturmuştur. Bu süreçte tüm partilerden olumlu geri dönüşler aldık ve barış sürecine ilkesel desteklerini gördük. Ancak, sürecin şeffaflığı ve TBMM bünyesinde yürütülmesi gerektiği yönünde kaygı ve öneriler de tarafımıza iletildi."

Öcalan ve parti çalışmaları destekleniyor

Cezaevinde gerçekleşen görüşmelerde, Abdullah Öcalan'ın ve DEM Parti’nin üstlenmek istediği rolün siyasetçiler tarafından desteklendiği ifade edildi. Açıklamada, barış sürecinin demokratikleşme ve kardeşliği geliştirme açısından önemine dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye’de tüm etnik, dini ve mezhebi unsurların birlik ve kardeşliği, ortak bir yarar ve hayır olarak değerlendiriliyor. Barış sürecinin demokratikleşmeye katkı sunması gerektiği ortak bir fikirdir."

İkinci İmralı ziyareti planlanıyor

DEM Parti, kamuoyunun desteğini önemsediklerini belirterek, barış sürecini sağlıklı bir şekilde ilerletmek için Abdullah Öcalan ile en kısa sürede yeni bir görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı. Parti, barış sürecinin spekülasyonlarla zarar görmemesi gerektiğini vurguladı ve "Kamuoyunun desteği, barışın ve çözümün inşasında en kıymetli yapı taşı olacaktır" çağrısında bulundu.