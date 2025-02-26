Son dakika: DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaretine onay

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la üçüncü kez görüşme talebiyle yazılı başvuruda bulunmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan son açıklamaya göre ise DEM Parti heyetinin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yarın İmralı'ya gideceği aktarıldı.

Ne olmuştu?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla birlikte DEM Parti, 28 Aralık 2024'te İmralı Cezaevi’nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Parti, görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiğini ve TBMM’nin, sorunun demokratik siyaset çerçevesinde çözülmesi için en uygun zemin olduğunu ifade etmişti.

Bu görüşmenin ardından, 3 Ocak’ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlayan temaslar, MHP, Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, CHP, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin lider ve temsilcileriyle sürdürülmüştü.

Söz konusu görüşmelerin ardından DEM Parti heyeti, 28 Aralık 2024'te İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Heyet, görüşmelerin umut verici olduğunu ifade etmişti.

İmralı Heyeti ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ikinci görüşmesi ise 22 Ocak'ta gerçekleşmişti.