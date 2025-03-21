Son dakika: DEM Parti’nin İmralı ziyaretine izin çıkmadı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'la görüşmüş, Öcalan da bu görüşmenin ardından terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmıştı.

Birkaç gün önce AK Parti ve MHP grubu ile görüşen DEM Parti İmrali heyeti, Eş İmralı'ya gitmek için yeni bir ziyaret başvurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

Öcalan'ın Nevruz mesajı gelmedi

Ancak DEM Parti'den gelen son açıklamada İmralı ziyaretine izin verilmediği, "Öcalan'ın Nevruz mesajı gelmedi" sözleri ile duyuruldu.

TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Öcalan'ın terör örgütü PKK'nın fesih kongresini yönetebilmesi gerektiğini belirtirken şöyle konuşmuştu:

"Bu süreci barışla taçlandırmak için pedal çevirmeye devam etmeliyiz. İlk pedalı sayın Öcalan büyük bir cesaretle, büyük bir sorumlulukla yerine getirdi. Şimdi pedal çevirme sırası iktidarda, devlettedir. Öcalan'ın çağrısı üzerine 24 saat bile geçmeden PKK kendini feshetme kararı aldı.

Fesih kongresi yapılması ve sürecin en kritik eşiğinin aşılması için güvenli bir ortam lazım. Bu güvenli ortamı sağlayın. Öcalan'ın kendi partisini kuracağı kongreyi yöneteceği, katılacağı mekanizmayı oluşturun. Bu da pedalı çevirmenin en önemli aşamalarından birisidir."