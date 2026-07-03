Son dakika: Deniz Göktaş tutuklandı mı? Deniz Göktaş hakkında karar verildi

Son dakika: Deniz Göktaş hakkında karar verildi
Son dakika: "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler sonrası gözaltına alınan Deniz Göktaş tutuklandı. Göktaş, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tatil dönüşü havalimanında gözaltına alınmıştı.
Deniz Göktaş, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelediği ve dijital platformlarda izleyicilerle buluşan 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisinde yer alan kesitlerle gündeme geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Göktaş'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Göktaş, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifade veren Göktaş, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Başsavcılıkça, Göktaş'ın sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Göktaş, dün İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alınmıştı.
Hakimlik Göktaş hakkında tutuklama kararı verdi.