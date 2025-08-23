Son dakika: Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı

Yapılan arama çalışmaları sonrası Halit Yukay’ın cesedi günler sonra bulundu. Yukay’ın cesedi denizin 68 metre derinliğinde tespit edildi. Cesede ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Denizde teknesi patçalanmış halde bulunmuştu

5 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan bir ticari gemiden, denizde parçalanmış bir tekneye ait parçaların görüldüğü yönünde ihbarda bulunuldu.

Yukay’a dair herhangi bir ize rastlanmadı

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından yapılan incelemelerde, parçalanmış tekne motoruna ait seri numarasının Halit Yukay’a ait "Graywolf" isimli yat ile eşleştiği tespit edildi.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarında Halit Yukay’a dair herhangi bir ize rastlanmadı.