Son depremler: Denizli'de korkutan deprem! Kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin büyüklüğü kaç? Uşak'ta deprem mi oldu? Manisa ve Balıkesir'de deprem mi oldu?

Son dakika: Denizli beşik gibi sallanıyor
Son dakika haberine göre, Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 23.20'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede saat 20.02'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika deprem bildirimine göre, Denizli’nin Buldan ilçesinde saat 23.20’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.16 km olarak belirtildi.
