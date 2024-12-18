Son dakika: Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 03.01'de Denizli'nin Pamukkale ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Zeminden 7.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.