Son dakika: Denizli'de deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika: Denizli'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Son dakika haberi... Denizli sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 09.21'de Buldan ilçesi merkezli gerçekleşen depremin büyüklüğü 5,1 olarak ölçüldü. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
Denizli bugün sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana geldi.
Saat 09:21'de gerçekleşen bu sarsıntının büyüklüğü 5.1 olarak ölçülürken, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan vatandaşlara göre sarsıntı İzmir, Muğla ve Isparta gibi çevre illerden de hissedildi.
9 Mart 2026 - Son depremler listesi
• Güney (Denizli) - 2.8 - Derinlik: 9.21 km - Saat: 09:24
• Buldan (Denizli) - 3.4 - Derinlik: 7.2 km - Saat: 09:23
• Buldan (Denizli) - 5.1 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 09:21
• Turgutlu (Manisa) - 1.7 - Derinlik: 9.03 km - Saat: 08:40
• Ege Denizi - Karaburun (İzmir) - 1.9 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 08:19
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.9 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 08:16
• Akdeniz - Datça (Muğla) - 2.5 - Derinlik: 6.91 km - Saat: 08:13
• Soma (Manisa) - 1.8 - Derinlik: 9.79 km - Saat: 07:21
• Simav (Kütahya) - 1.1 - Derinlik: 12.89 km - Saat: 07:13
• Kovancılar (Elazığ) - 1.9 - Derinlik: 10.61 km - Saat: 07:12
• Karataş (Adana) - 1.2 - Derinlik: 13.47 km - Saat: 07:02
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 07:02
• Merkez (Bolu) - 1.5 - Derinlik: 7.83 km - Saat: 06:57
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.0 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 06:47
• Sındırgı (Balıkesir) - 0.9 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 06:46
• Savaştepe (Balıkesir) - 1.0 - Derinlik: 9.06 km - Saat: 06:44
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.0 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 06:26
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.1 - Derinlik: 5.57 km - Saat: 06:08
• İmranlı (Sivas) - 1.3 - Derinlik: 6.85 km - Saat: 06:06