SON DAKİKA: Denizli'de öğrenci servisi devrildi! Yaralılar var
Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yoldan çıkan bir öğrenci servisi tarlaya devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, yaralıların bulunduğu belirtildi.
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Denizli’nin Sarayköy ilçesinden Buldan sönüne seyreden öğrenci servisi, bugün öğleden sonra yağmurun da etkisiyle yoldan çıktı.
İçinde öğrencilerin bulunduğu servis tarlada devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.