SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Adana’da 3.5 büyüklüğünde deprem (Son depremler 6 Ekim)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 00.53’te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. (AFAD Son Depremler, Adana’da Deprem)
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.53'te merkez üssü Adana'nın Tufanbeyli ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.