SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'ndan son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.23'te gerçekleşen depremin derinliği 15 kilometre olarak açıklandı.
Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.23'te merkez üssü Akdeniz olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.