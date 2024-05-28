SON DAKİKA DEPREM: AFAD duyurdu... Antalya açıklarında deprem (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika depremleri güncelliyor. "Deprem mi oldu, son deprem nerede oldu" sorularının yanıtları başta Google olmak üzere arama motorlarında aratılıyor.

AFAD, Akdeniz'de Anlatya Kaş ilçesine 82.56 kilometre uzaklıkta deprem olduğunu açıkladı. Saat 02:24'te gerçekeşen depremin büyüklüğü 3.7 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 30.9 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

AFAD geçtiğimiz gün İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıklamıştı. İstanbul Büyükçekmece'deki depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklanmıştı.