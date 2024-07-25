SON DAKİKA DEPREM: AFAD duyurdu... Antalya’da 3.4 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

"Deprem mi oldu", "Az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından açıklanan son depremlerle yanıt buluyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05.34'te Antalya'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Merkez üssü Manavgat ilçesi olan sarsıtının derinliği 5.58 kilometre olarak ölçüldü.