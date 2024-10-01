SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Bingöl’de 3.3 büyüklüğünde deprem (Son depremler 1 Ekim)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Saat 05.04’te meydana gelen depremin derinliği 18 kilometre olarak ölçüldü. (AFAD Son Depremler, Bingöl'de Deprem)
Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bingöl’de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 05.04'te merkez üssü Karlıova olan depremin derinliği 18 kilometre olarak ölçüldü.
Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.