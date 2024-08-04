SON DAKİKA DEPREM: AFAD duyurdu... Bolu'da 3.8 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

"Deprem mi oldu", "Az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından açıklanan son depremlerle yanıt buluyor.

AFAD, Bolu’da 3.8 büyüklüğünde korkutan bir deprem olduğunu duyurdu. AFAD depremin derinliğini 6.97 km olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklarken derinliğini ise 6 km olarak paylaştı.

3 dakika sonra bir deprem daha

Saat 07.34'te aynı bölgede bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.1 olarak açıkladı. Derinlik ise 5.3 km olarak duyuruldu.