SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Diyarbakır'da 3.1 büyüklüğünde deprem (Son depremler 10 Ekim)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 06.37’de meydana gelen depremin derinliği 15.92 kilometre olarak ölçüldü. (AFAD Son Depremler, Diyarbakır’da Deprem)
Haber Merkezi
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AFAD'ın paylaştığı veriye göre, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 06.37'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 15.92 kilometre derinliğinde yaşandı.
Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı.