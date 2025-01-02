SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Ege Denizi, Datça'da 3.4 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Son dakika haberi... Deprem mi oldu? En son depremler... Kandilli Rasathanesi, son depremler listesi Ege Denizi kıyılarında gerçekleşen son depremin ardından güncellendi. Datça, dakikalar önce Ege Denizi açıklarında meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. Peki en son deprem ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? İşte son depremler...
Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri kayıt altına alıyor. Peki, az önce deprem mi oldu? En son deprem nerede gerçekeşti, kaç büyüklüğünde? İşte, 2 Aralık 2024 Perşembe son depremler...
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; En son deprem Akdeniz'de yer alan Datça açıklarındaki Gökova Körfezi'nde meydana geldi. 3.5 büyüklüğündeki deprem yerin 11.9 km altında saat 12:00'da meydana geldi. Sarsıntının ardından günlük yaşamı olumsuz etkileyecek herhangi bir olay yaşanmadı.